Fahrettin Koca duyurdu: 2023 yılı engelli sürekli işçi alım kurası sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kurası sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Fahrettin Koca duyurdu: 2023 yılı engelli sürekli işçi alım kurası sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kurası sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca paylaşımında "2023 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kurası sonuçlandı. Kura sonuçlarına http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılıyor. 216 yeni çalışma arkadaşımıza aramıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca
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