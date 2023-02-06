Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'a Twitter için çağrıda bulundu. Altun, "Platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Elon Musk'ı etiketleyerek dezenformasyon uyarısı yaptı.
Altun şunları yazdı:
"Böyle bir acil durumda Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz."