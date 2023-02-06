Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Elon Musk'ı etiketleyerek dezenformasyon uyarısı yaptı.

Altun şunları yazdı:

"Böyle bir acil durumda Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz."