Fabrika yemeğinden fare çıktı! Yutmak üzereyken fark etti

Sakarya Medyabar'ın haberine göre, olay kentteki bir fabrikada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir işçi, yemekhanede yoğurtlu ıspanak yemeğini yerken, tabağa daldırdığı kaşığı ağzına götürdüğünde lokmasının et parçası olduğunu zannetti.

Yoğurtlu ıspanakta etin olmasına şaşırırken lokmasını çiğneyen işçi, çiğnedikçe ağzında büyüyen eti tükürünce kuyruğu gördü ve fare olduğunu anladı.

İşçi ve yanındaki arkadaşlarının tepkisiyle yemekhane bir anda hareketlendi. Yüzlerce işçi tabakta bulunan ve bir kısmı parçalanmış haldeki farenin fotoğraflarını çekerken tepkilerini gösterdi.

İŞÇİLER UYARILDI

İddiaya göre fabrika yönetimi bu bilginin dışarıya çıkmaması için işçileri tehdit etti VE dışarıya herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da görüntü çıkmaması için sert uyarılarda bulundu. Öte yandan işçilerin yaklaşık 4 yıldır hizmet veren yemek şirketiyle ilgili daha önce de bazı şikâyetlerinin olduğu ancak fabrikanın bunu dikkate almadığı öne sürüldü.