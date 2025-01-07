Eyüpsultan'da Cansız Bedeni Otomobil Bagajında Bulunmuştu: Tabutunu Kadınlar Omuzladı

İstanbul'un göbeğinde boşanma aşamasındaki eşi Engin Çelik'in öldürdüğü Ayşe Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken tabutu kadınlar omuzladı.

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Eyüpsultan'da Cansız Bedeni Otomobil Bagajında Bulunmuştu: Tabutunu Kadınlar Omuzladı

Eyüpsultan’da dün otomobilde boşanma aşamasındaki kocası Engin Çelik tarafından silahla öldürülen Ayşe Çelik için cenaze namazı kılındı. Yunus Emre Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi Çelik'in tabutuna mor güller bırakıldı.

Ayşe Çelik’in ağabeyi ve ablası tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Abla ve ağabey birbirlerini sarılarak teselli etti.

Eyüpsultan'da Cansız Bedeni Otomobil Bagajında Bulunmuştu: Tabutunu Kadınlar Omuzladı - Resim : 1

MOR GÜLLER BIRAKILDI

Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından, Çelik'in cenazesi cenaze aracına konuldu. Bu sırada cenazeye katılan kadınlarla bir erkek arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ayşe Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

Eyüpsultan'da Cansız Bedeni Otomobil Bagajında Bulunmuştu: Tabutunu Kadınlar Omuzladı - Resim : 2

'CAYDIRICI CEZALAR OLMALI'

Cenazeye katılan Neslihan Şeyranlıoğlu, "Anneler kızlarının arkasında olsun. Şu lafı söylemekten vazgeçsinler. 'Gelinlikle çıktın kefenle gel' demesinler. Kızlarımız boşanabilecekleri erkeklerle evlenebilsinler. Son olsun diyoruz ama olmuyor, olmayacak. Suçların cezasının olması gerekiyor. Caydırıcı cezaların olması gerekiyor. Çok üzgünüz diyebiliyoruz. Bitsin istiyoruz artık" diye konuştu.

Eyüpsultan'da Cansız Bedeni Otomobil Bagajında Bulunmuştu: Tabutunu Kadınlar Omuzladı - Resim : 3

'BAŞKA AYŞELER ÖLMESİN'

CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, "Ayşe Çelik’in cenazesi için buradayız. Erkek şiddetinin 2025 yılında İstanbul’un göbeğinde hayattan kopardığı Ayşe’yi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Kadınlarla buradayız. Kadınların yaşam hakkını savunmak ve bir kez daha hatırlatmak için buradayız. Kadınlar kendi yaşam haklarını savunurken nasıl omuz omuzalarsa, bugün Ayşe’yi son yolculuğuna uğurlarken de kadınlar bir aradalar. Başka Ayşeler ölmesin diyoruz. Kaybedecek tek bir kız kardeşimiz daha yok diyoruz’’ dedi.

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Kaynak: DHA

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