Eylem Tok'un ABD'de yargılandığı davada yeni gelişme

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C. ve annesi Eylem Tok kaçışlarından 106 gün sonra ABD’nin Boston eyaletinde yakalanmıştı. Yarın yeniden hakim karşısına çıkacak olan Eylem Tok'un duruşmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eylem Tok'un yarın Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak olan duruşması, 1 Temmuz'a ertelendi. Duruşmanın Türkiye saatiyle saat 21:00'de görüleceği belirtildi.

CİHANTİMUR'UN AVUKATLARI BASTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Timur Cihantimur'un avukatları ise bugün mahkemeye sundukları belgelerde, Cihantimur'un kaldığı yerin çocuklar için uygun bir yer olmadığını, Cihantimur'un son bir haftada 3 ayrı kavga olayına şahit olduğunu, bu kavgalarda gardiyanların çocuklara biber gazıyla müdahale ederek çocukları 3 gün hücreye koyduklarını anlattığını belirtti.

Cihantimur'un kullanması gereken ilaçların hala temin edilmediğini ve babasıyla telefon görüşmesi yapmasının 10 gündür bir türlü sağlanamadığını, bu kez de telefon numarasının sisteme yanlış girildiğini dile getirdiler.