Müge Anlı'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya rest: 'Laf altında kalmam'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gündüz kuşağı programlarıyla ilgili, "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum" sözlerine TV programcısı ve sunucusu Müge Anlı'dan yanıt geldi.

Türkiye'de iktidar kanadının sıkça gündeme getirdiği gündüz kuşağı programlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ali Yerlikaya geçen hafta açıklamada, "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşulmasının ne anlamı var yani?" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI: LAF ALTINDA KALMAM

Bakan Yerlikaya'nın bu sözlerine Müge Anlı'dan yanıt geldi. Anlı, isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Bu konularla ilgilenen an baştaki adam televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşın ne düşündüğüne kulak verseler belki de biz bunları konuşmaz olurduk. Çok söyleyecek lafım var, söylemekten de çekinecek bir durumum yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensip edindiğim için şahsen söylendiğinde cevap veriyorum.

Beni biliyorsunuz; taş altında kalırım laf altında kalmam haklı olduğumu bildiğim konularda..."