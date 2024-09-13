Evde Kenevir ve Esrar Bulundu, Zanlı Serbest!

Karabük İl Jandarma Komutanlığı kipleri tarafından merkezde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde yapılan adli aramada bir kök yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğunda kenevir bitkisi ve 926 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA