Evde Kenevir ve Esrar Bulundu, Zanlı Serbest!
Karabük'te bir şahsın evinde yapılan aramada bir kök kenevir bitkisi ve esrar bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı kipleri tarafından merkezde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde yapılan adli aramada bir kök yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğunda kenevir bitkisi ve 926 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA