Etimesgut'ta kedi katliamı: Emniyet ve Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama

Ankara'nın Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak’ta, apartmanın önünde atıl halde bulunan kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede inceleme yaptı. 3 aylık olduğu tespit edilen kedilerden de örnek alındı. Kediler, daha sonra alınarak gömülmek üzere götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, katledilen 6 kedi yavrusuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

BEŞİKÇİOĞLU: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden vahşete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Beşikçioğlu, açıklamasında olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "İstasyon Mahallesi Villa Parselleri 2360 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana gelen olayı derin bir üzüntü ile öğrendim. Etimesgut Belediyesi olarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmaya kararlıyız. Her bir canlımızın haklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu tür insan vicdanına aykırı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğimizi ve bir sokak evcilimizin canlarını korumak için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımı bilmenizi isterim. İlçemizin huzur ve güvenliği için çaba sarf etmeye devam edecek, sokak evcillerimizin güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağız" dedi.