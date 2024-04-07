Yüksekova'da heyelan: Köyün şehirle bağlantısı kesildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu köyün şehirle bağlantısı kesildi.

Yüksekova'da heyelan: Köyün şehirle bağlantısı kesildi

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi.

Gece saatlerinde yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi. Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.

Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım." dedi.

Kaynak: İHA

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