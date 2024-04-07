Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüse, itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Ümraniye, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde meydana geldi.

Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.

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