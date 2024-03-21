Nusret'e silahlı saldırı!

Etiler’de sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 kişi, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 adet kovan bulundu. Polisin saldırganları yakalaması için çalışmalar sürüyor.

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Nusret'e silahlı saldırı!

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde, saat 05.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu. İş yerinde hasar olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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