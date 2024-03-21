Nevruz kutlamaları sonrası 94 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir’de Newroz kutlamalarının ardından üç ilde düzenlenen operasyonlarda 94 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nevruz kutlamaları sonrası 94 gözaltı

İzmir’de düzenlenen Newroz mitingine katılanlara yönelik Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar’da düzenlenen polis operasyonlarında 94 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üç ilde "Bozdoğan-14" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında “Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen 'BOZDOĞAN-14' operasyonlarında şüphelilerin; İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyale el konuldu” ifadelerini kullandı.

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