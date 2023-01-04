Eskişehir'de simide 9 ayda üçüncü zam: 5 TL oldu

Eskişehir’de 100 gramı 4 TL’ye satılan simidin fiyatı, yarından itibaren 1 lira zamlanarak 5 TL’ye satılmaya başlanacak.  26 Nisan 2022'de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı 27 Temmuz'dan itibaren 4,5 TL’ye yükseltilmişti.

Eskişehir'de simide 9 ayda üçüncü zam: 5 TL oldu

Eskişehir Pastacılar, Kuruyemişçiler ve Fırıncılar Odasının 30 Kasım 2022 tarihinde aldığı yüzde 25'lik zam kararını Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylaması üzerine 100 gram simidin fiyatı 5 lira oldu.

Yapılan açıklamada girdi maliyetleri ve asgari ücretteki artışın zammı kaçınılmaz kıldığı belirtilirken, yarından itibaren 100 gram simidin 5 liradan satılacağı açıklandı. Eskişehir'de 200 gramı 4 liradan satılan ekmek, yeni yılın ilk gününden itibaren 5 liradan satılmaya başlanmıştı.

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