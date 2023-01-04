Eskişehir'de simide 9 ayda üçüncü zam: 5 TL oldu
Eskişehir’de 100 gramı 4 TL’ye satılan simidin fiyatı, yarından itibaren 1 lira zamlanarak 5 TL’ye satılmaya başlanacak. 26 Nisan 2022'de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı 27 Temmuz'dan itibaren 4,5 TL’ye yükseltilmişti.
Eskişehir Pastacılar, Kuruyemişçiler ve Fırıncılar Odasının 30 Kasım 2022 tarihinde aldığı yüzde 25'lik zam kararını Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylaması üzerine 100 gram simidin fiyatı 5 lira oldu.
Yapılan açıklamada girdi maliyetleri ve asgari ücretteki artışın zammı kaçınılmaz kıldığı belirtilirken, yarından itibaren 100 gram simidin 5 liradan satılacağı açıklandı. Eskişehir'de 200 gramı 4 liradan satılan ekmek, yeni yılın ilk gününden itibaren 5 liradan satılmaya başlanmıştı.
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