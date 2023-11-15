Eski istihbaratçıdan Bahçeli'ye yanıt: 'Siz, Ankara’yı 'Kandil’e' çeviren değil misiniz?'

GERÇEK GÜNDEM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) karşı, kararı uygulamayan ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın tarafını tuttu.

Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında da AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı hedef alarak, ağır suçlamalarda bulundu. Bahçeli, "Nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliğimizi, milli birlik ve kardeşlik ruhumuzu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendirilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi zulmün yanında, milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir" ifadeleriyle AYM’yi hedef aldı.

Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı da HDP’li isimler hakkında verilen hak ihlali kararları nedeniyle adeta topa tuttu ve “Cesaretin varsa Kandil'e git" dedi.

ESKİ İSTİHBARATÇI UZUN: ANKARA'YI KANDİL'E ÇEVİREN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?

Bahçeli’ye yanıt Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’dan geldi. Uzun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesini hatırlatarak, “Siz, Ankara’yı “Kandil’e” çeviren değil misiniz?” sorusunu sordu.

Uzun paylaşımında, “Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim? Siz, Ankara’yı “Kandil’e” çeviren değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim?

Siz, Ankara’yı “Kandil’e” çeviren değil misiniz? — Sabri Uzun (@SabriUzun28) November 15, 2023

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.

Ateş daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suikasta ilişkin MHP’li isimlerin adı sık sık gündeme geldi.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Eray Özyağcı'yı kaçırmakla suçlanan tutuklu sanıklardan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

SABRİ UZUN KİMDİR?

Sabri Uzun, kariyer hayatına 1978 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünde göreve başlayarak adım atmıştır. 35 yıllık kariyerinin ardından Uzun, 2013 yılında emekliliğe ayrılmıştır. EGM'de görev aldığı süre zarfınca Türkiye'de yaşanan birçok önemli istihbarat olaylarında önemli görevler üstlendi.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı. Uzun'un, paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmıştı.

Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan içişleri Bakanlığı, Uzun'nun rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş haklarını geri verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem