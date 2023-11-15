Polatlar sonrası bakanlık harekete geçti: Aşırı lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomenler incelenecek

Lüks hediyeleri ve şatafatlı yaşantıları sonrası sosyal medyanın gündemine gelen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, "Nasıl bu kadar zengin oldular" sorusuyla gündeme gelmişti.

MASAK raporu sonrası açılan soruşturmayla çift, 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlarından tutuklanmıştı.

ODA TV'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları, lüks hayata dair gönderileri ve içerik sahibi fenomen sosyal medya hesaplarını inceleyecek.

Aktarılana göre, 600’e yakın sosyal medya fenomenin kapsamlı bir şekilde araştırılacağı, Bakanlık yetkilileri yasalara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracağı kaydedildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Sosyal medyanın ünlü çifti Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem