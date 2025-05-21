Eski Eşini Sokak Ortasında Vurdu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşanan olayda, Sezen S. isimli kadın, sokakta karşılaştığı eski eşi Emirhan N.’yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESKİ EŞİNE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 21.30 civarında Ceyhan ilçesi İnönü Bulvarı’nda, Atatürk İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık dört ay önce boşandıkları öğrenilen Sezen S. ile Emirhan N., sokakta karşı karşıya geldi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Sezen S., çantasından çıkardığı tabancayla eski eşine ateş etti.

AYAĞINDAN VURULDU

Kurşun, Emirhan N.’nin ayağına isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Sezen S. ise olay yerinde gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA