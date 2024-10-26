Kılıçdaroğlu'na Verilen Araçlar Geri İstendi mi? CHP'den O İddiaya Yalanlama

İktidara yakın medyanın gündeme getirdiği iddialara CHP’den açıklama geldi. Açıklamada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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Kılıçdaroğlu'na Verilen Araçlar Geri İstendi mi? CHP'den O İddiaya Yalanlama

CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İktidar yandaşı yayın organlarında çıkan iddialarda, CHP’den açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'na Verilen Araçlar Geri İstendi mi? CHP'den O İddiaya Yalanlama - Resim : 1

İDDİALAR YALANLANDI

CHP İletişim tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.

Kılıçdaroğlu'na Verilen Araçlar Geri İstendi mi? CHP'den O İddiaya Yalanlama - Resim : 2

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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