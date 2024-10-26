Kılıçdaroğlu'na Verilen Araçlar Geri İstendi mi? CHP'den O İddiaya Yalanlama

CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İktidar yandaşı yayın organlarında çıkan iddialarda, CHP’den açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

CHP İletişim tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Gerçek Gündem