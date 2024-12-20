Eşini Vahşice Katletmişti: Cezaevinde İntihar Etti

Muğla'da eşi Senem Kıvrak'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu Muhittin Kıvrak, cezaevinde yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenilen Kıvrak, 26 Ağustos'ta uzaklaştırma kararı bulunan eşi Senem Kıvrak'ı vahşice katletmişti.

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Eşini Vahşice Katletmişti: Cezaevinde İntihar Etti

Muğla'da yaşayan Senem Kıvrak (40), 26 Ağustos'ta mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Muhittin Kıvrak (43) ile konuşmak için bir araya geldi. Talihsiz kadın çıkan tartışma sonucu Muhittin Kıvrak tarafından başına sert bir cisimle vurulup karın bölgesinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası ormanlık alana kaçan katil zanlısı koca polis ekiplerince yakalanarak mahkemece “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Eşini Vahşice Katletmişti: Cezaevinde İntihar Etti - Resim : 1

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Senem Kıvrak'ın cenazesi ise kadınların omzunda taşınarak gözyaşları içinde toprağa verildi.
Yargılandığı cinayet davasının duruşması 27 Aralık'ta görülecek olan zanlı Muhittin Kıvrak sabah saatlerinde tutuklu olduğu cezaevi tuvaletinde ölü bulundu. Kıvrak'ın yaşamına son verdiği öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Eşini Vahşice Katletmişti: Cezaevinde İntihar Etti - Resim : 2

Kaynak: DHA-İHA

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