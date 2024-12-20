Ağrı’da Litrelerce Kaçak Motorin Ele Geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde piyasa değeri 332 bin TL olan 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Ağrı’da Litrelerce Kaçak Motorin Ele Geçirildi

Ağrı’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesinde C.K. isimli şahsın baraka tarzı işyeri ve eklentisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 332.000 Türk Lirası olan 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Ağrı’da Litrelerce Kaçak Motorin Ele Geçirildi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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