Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde ilk duruşma görüldü: Barışma karşılığı para ve 2 çocuk teklif etmişler!

Esenyurt'ta, tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığa açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Tarık Özer, Azat Özer, Servet Özer ve Murat Özer tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Ercan Topçu ve Hüsamettin Ahmetoğlu, müştekiler Cantürk Erzen, Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen, mağdurlar Huriye Bayındır ve Mustafa Bayındır ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması alınan tutuklu sanık Tarık Özer, müşteki Cantürk Erzen'i 2015'ten beri tanıdığını, hem arkadaş olduklarını hem de ticari ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Erzen'in kendisinden inşaat demiri aldığını, karşılığında iki çek verdiğini anlatan Özer, Erzen'in çeklerinden birini ödemediğini, aradığında ise telefona bakmadığını ileri sürdü.

Avukatı aracılığıyla Erzen'e ödeme emri gönderdiğini söyleyen Özer, bunun üzerine Erzen'in WhatsApp durumunda kendisine yönelik küfür ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Cantürk Erzen'in tekel bayisine konuşmak ve küfürlü paylaşımını kaldırmasını istemek için gittiklerini savunan Tarık Özer, bayide Erzen'in oğlu Yunus Emre Erzen'i bulduklarını, onun da kendilerine saygısızca davrandığını ileri sürdü.

Konuşma sırasında elinin Yunus Emre Erzen'in belindeki silaha çarptığını, silah sesi duyması üzerine de ateş ettiğini savunan Özer, "Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sadece kendimi savundum. Olay bir anda, kendiliğinden gelişti. Oğlumun ve kardeşimin yaralandığını, öldüğünü düşündüm. Yunus Emre Erzen'i ayaklarından yaralamak istedim, silahı bıraksın diye. Silahı bırakmayınca tekrar bacaklarına ateş ettim" diye konuştu.

Diğer maktul Batuhan Bayındır'a karşı bir eylemi olmadığını öne süren Özer, Bayındır'ın yere düşünce Yunus Emre Erzen'in silahından çıkan kurşunla vurulmuş olabileceğini iddia etti.

"YUNUS EMRE ERZEN HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Tutuklu sanık sanık Murat Özer ise Cantürk Erzen'i 2009'dan beri tanıdığını ve bazı ticari ilişkilerinde ona referans olduğunu söyledi.

Murat Özer, Cantürk Erzen'nin abisi Tarık Özer'e verdiği 1 milyon 300 bin liralık çekten birini ödemediğini, Erzen ile abisinden daha eski bir samimiyeti olduğu için, arayı bulmak maksadıyla tekel bayisine gittiğini savunan Özer, "Biz orada sadece konuşacak, küfürlü paylaşımını kaldırtıp anlaşacağız diye düşüyorduk" dedi.

Üç yıldan beri ruhsatlı silah taşıdığını bildiren Murat Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Öldürecek olsam şişeden medet ummazdım. Orada tesadüfen ele geçirdiğim şişe ile vurdum. Elim parçalandı. Hastane raporunda var. İki mermi ayağıma geldi. Yunus Emre Erzen'in 4-5 kez arka arkaya ateş ettiğini hatırlıyorum. Abim Tarık Özer'in ateş edip etmediğini bilmiyorum. Kendisinin 200-300 milyon ciroluk şirketi var. İstese ruhsatlı silah alırdı. Bu olaydan dolayı çok pişman olduğumu belirtmek istiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke yaşanmasaydı, ayağım kırılsaydı, keşke Cantürk Erzen küfretmeseydi. Abim ateş etmeseydi Yunus Emre Erzen, beni de abimi de abimin oğlunu da hepimizi öldürecekti."

"ÖNCE TELEFONLA, SONRA DİPÇİKLE VURDUM"

Tutuklu sanık Azat Özer de olay günü nereye ne amaçla gittiğini bilmediğini savundu.

Konuşma sırasında Yunus Emre Erzen'in sürekli silaha baktığını dile getiren Özer, "Olay sırasında Yunus Emre Erzen'in kafasına kesinlikle vurmadım. Yaralamak için değil, amcamı korumak için önce telefonla, sonra silahın dipçik kısmıyla vurdum. Daha sonra önüme şarjörsüz bir silah düştü. Yanıma aldım, arabada şarjörü olmadığını fark ettim. Silahı yolda camdan fırlattım" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Servet Özer de ölenlere Allah'tan rahmet diledikten sonra, Cantürk Erzen'i 15 yıldır tanıdığını, taraflar arasında barış sağlamak için çabaladığını ifade etti.

Servet Özer, "Üstümde şort vardı. Ağzımda sigarayla onları izledim. Meseleyi de bilmiyordum. Aralarında itiş-kakış olmasına rağmen o tarafa geçmedim. Silah patlayınca o tarafa geçtim. Her iki tarafa da engel olmaya çalıştım" şeklinde savunma yaptı.

TUTUKSUZ SANIK KILIÇ: BEN DE MAĞDUR OLDUM

Tutuksuz sanık Adem Kılıç, iki tarafı da 20 yıla yakındır tanıdığını ve bölgede esnaf olduğunu belirterek, "Olay olup bittikten sonra başka olay olmasın diye ve başsağlığı için uğradım. Kesinlikle suçluyu kayırmam söz konusu değil. Ben de mağdur oldum. Yurtdışına çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatimi istiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Ercan Topçu da Adem Kılıç gibi esnaf olduğunu ve olayla ilgisi bulunmadığını belirterek, yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Azat Özer'i saklamakla suçlanan tutuksuz sanık Hüsamettin Ahmetoğlu da Tarık ve Nimetullah Özer ile yaklaşık 7 ay önce tanıştığını ve bu kişilerden inşaat demiri aldığını, olayı ertesi gün televizyondan öğrendiğini söyledi.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, sanıkların daha önceki sabıka kayıtlarını ve olayda ele geçirilen silahlara ilişkin balistik inceleme raporlarını okudu.

TESADÜFEN ORADA OLAN VE ÖLEN BAYINDIR'IN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Daha sonra mağdur ve müştekilerin ifadelerinin alınmasına geçildi.

Olayda ölen Batuhan Bayındır'ın annesi Huriye Bayındır, "Benim oğlumdan ne istediniz? Olayla alakası yoktu. 7 aydır ne çektiğimi kimse bilmiyor. Ben bir anneyim. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Nasıl bir insan, oğlunu katliama götürür? Bunlara cevap versinler" diye konuştu.

Şikayetçi olup olmadığı sorusuna Huriye Bayındır, "Devlete bırakıyorum" şeklinde cevap verdi.

Maktul Batuhan Bayındır'ın babası Mustafa Bayındır ise "Oğlumun ölüm sebebi, tesadüfen orada olması. Karşı tarafı tanımıyoruz. Biz büyüklük yaptık, şikayetçi olmadık. Bize evler, arabalar aldıkları doğru değil. Sadece annesine ev alacaklarını söylediler" dedi.

Müşteki Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Mustafa Bayındır'ın şikayetçi olmaması için Silivri'de bir çiftliğe götürülüp tehdit edildiği iddiasını sordu.

Mustafa Bayındır, çocukluk arkadaşı Vahit Erdem'in aracı olması üzerine Özer ailesiyle görüştüğünü ama tehdit edilmediğini söyledi.

TEKEL SAHİBİ BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra ifadesi alınan müşteki Cantürk Erzen ise oğlu Yunus Emre Erzen'i öldürenlerden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Kendisine gönderilen icra ödeme emrine tepki gösterdiğini, ancak WhatsApp durumundaki paylaşımının iddia edildiği gibi ağır küfür içermediğini söyleyen Erzen, ölen oğlunun başına şişeyle vurulduktan sonra ateş ettiğini ifade ederek, "Keşke kafalarına sıksaymış. Ben sana küfür etmişim. Evet ettim. Sen gidip oğlumu mu öldüreceksin?" şeklinde konuştu.

Cantürk Erzen'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, Erzen'e, "Size barışma karşılığında üçüncü kişi vasıtasıyla 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu verilmesi teklif edildi mi?" diye sordu.

Erzen de böyle bir teklifin yapıldığını söyledi.

ANNE ERZEN: ÇOCUĞUM YOK YERE ÖLDÜ

Anne Solmaz Erzen de oğlu Yunus Emre Erzen'i öldürenlerin kendilerine barışma teklif ettiğini belirterek, "Yüreğim parçalana parçalana o görüntüleri izledim. İnsanlık dışı bir görüntü. Çocuğum yok yere öldü." dedi.

Sanıkların kimlik tespitlerinde aylık gelirlerini 500 bin lira olarak bildirmesine dikkati çeken anne Erzen, bu durumda 600 bin liralık borçlarını alamadıkları için bu cinayeti işlemiş olmalarına anlam veremediğini sözlerine ekledi.

Olayda yaralanan Yusuf Erzen de sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Daha sonra tarafların avukatlarının beyanları alındı. Duruşmada taraflar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tarık Özer, Azat Özer, Servet Özer ve Murat Özer'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıkların ayrıca, "kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topcu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.