Esenyurt’ta Tuvalette Gizli Kamera Skandalı! Kadın Çalışanlar Fark Etti

Esenyurt’ta bir inşaat firmasının kadın çalışanları, tuvaletin havalandırma bölümüne yerleştirilmiş gizli kamerayı fark edince büyük şok yaşadı. Kamera çıkarılıp fotoğraflandı; çalışanların şikayeti üzerine savcılık derhal soruşturma başlattı.

Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bünyesinde üç kadın çalışan bulunan bir inşaat firmasının tuvaletinde gizli kamera tespit edildi. Tuvalette rahatsız edici bir durum fark eden çalışanlar, havalandırma boşluğunu kontrol ettiklerinde küçük bir kameranın yerleştirildiğini görünce büyük şok yaşadı.

Kamerayı bulunduğu yerden çıkararak fotoğraflayan kadın çalışanlar, durumu hemen firmaya ve yetkililere bildirdi. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Savcılık, gizli kameranın kim veya kimler tarafından yerleştirildiğinin belirlenmesine yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Olay, hem firmada hem de bölgede büyük tepkiye neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul
