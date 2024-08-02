Esenyurt'ta Dehşet Veren Olay! 15 Yaşındaki Çocuk, 14 Yaşındaki Arkadaşını Boğarak Öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki arkadaşını boğarak öldürdü. Şüpheli E.A.'nın cinayeti babasına itiraf ettiği öğrenilirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Esenyurt'ta Dehşet Veren Olay! 15 Yaşındaki Çocuk, 14 Yaşındaki Arkadaşını Boğarak Öldürdü

İstanbul Esenyurt’ta Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında dün öğlen saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi.

İddiaya göre 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında ‘sigara istedim vermedin’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıktı. Nefessiz kalan Y.H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. E.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki diğer vatandaşlardan aldığı bilgilerle geniş çaplı araştırmaya başladı.

BABASINA İTİRAF ETTİ

İddiaya göre olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.’nin babasına gidip suçunu itiraf etti. İtiraf üzerine E.A. polise teslim edilirken, Y.H.Y.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Esenyurt Cinayet
Son Güncelleme:
Balıkesir'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı Balıkesir'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor
İki Araç Kavşakta Birbirine Girdi: Yaralılar Var İki Araç Kavşakta Birbirine Girdi: Yaralılar Var
Sürücüleri Bayram Ettirecek Karar: Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti! Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti!
ÇOK OKUNANLAR
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
Başkentte Skandal Olay! İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Meteoroloji 10 İli Uyardı: Kuvvetli Sağanak Vuracak Meteoroloji Uyardı, Kuvvetli Sağanak Vuracak
Erdoğan İmzaladı! 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi Erdoğan 'Katliam Yasası'nı İmzaladı