İki Araç Kavşakta Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Kütahya'da 2 aracın kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

İki Araç Kavşakta Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Kütahya’da Çavdarhisar istikametinden gelen 16 APJ 381 plakalı araç ile Emet-Tavşanlı istikametinden gelen 43 ACY 451 plakalı araç ile bekleme mevkiindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada 43 ACY 451 plakalı araçta bulunan H. Gündüz ve ailesinden 3 kişi ile 16 APJ381 plakalı araç sürücüsü yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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