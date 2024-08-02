İki Araç Kavşakta Birbirine Girdi: Yaralılar Var
Kütahya'da 2 aracın kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.
Kütahya’da Çavdarhisar istikametinden gelen 16 APJ 381 plakalı araç ile Emet-Tavşanlı istikametinden gelen 43 ACY 451 plakalı araç ile bekleme mevkiindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada 43 ACY 451 plakalı araçta bulunan H. Gündüz ve ailesinden 3 kişi ile 16 APJ381 plakalı araç sürücüsü yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA