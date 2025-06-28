Erzurum'da Taş Ocağında Göçük! Ölüler Var

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Erzurum'da Taş Ocağında Göçük! Ölüler Var - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz'ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA-İHA

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