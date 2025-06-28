Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Evler Yandı, Köyler Boşaltıldı

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Türkiye’nin kanayan yarası orman yangınları bu yılın yaz aylarında da kendisini gösterdi. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını Bilecik tarafına sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları dünden bu yana devam ediyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kara ekiplerinin gece boyu yangını söndürmek için mücadele verdiği bölgede, dün akşam saatlerinde ara verilen hava destekli söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini devam ediyor.

EVLER ALEV ALEV YANDI

Yangın, Gölpazarı'ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde bulunan evlere de sıçradı.

Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar da hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci konuya ilişkin açıklamasında, dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü söyledi.

Yangını söndürmek için kendi traktörüyle desteğe gittiğini belirten Çeşmeci, "Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam saat 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı. Burada 12 kişi yaşıyordu. Köylünün çoğu Gölpazarı ilçesinde yaşıyor. Bazı hayvanları kurtarabildiler ama ölen hayvanlar da olmuş. Üst tarafta bazı koyunlar ve tavuklar ölmüş” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.

Kaynak: AA