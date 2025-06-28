Beyin Kanaması Geçiren Canan Dağdeviren Taburcu Oldu: İşte İlk Kareler...

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Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan dünyaca ünlü Türk fizik mühendisi ve bilim insanı Canan Dağdeviren, yıllardır bilim dünyasına sağladığı katkılarla takdir toplarken, önemli buluşları dolayısıyla da pek çok ödüle layık görüldü. Türkiye'yi gururlandıran 40 yaşındaki bilim insanı, geçtiğimiz günlerde ise acı bir haberle gündeme geldi.

Dağdeviren, 9 Haziran'da beyin kanaması geçirdiğini, 12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını ve 964 ayrı ilaç kullandığını açıkladı. Hastanede tedavisine devam edildiğini söyleyen bilim insanı, hayatta kalmasının doktorları tarafından "mucizevi" şeklinde tanımlandığını da sözlerine ekledi. Artık yeni bir hayata başlayacağını söyleyen Dağdeviren'e sosyal medyadan pek çok destek yorumu geldi.

'ŞİMDİ NADAS VAKTİ'

Canan Dağdeviren, güzel haberi de yine sosyal medya hesabından paylaştı. Hastaneden taburcu olduğunu ve çok önemli bir sunum yaptığını açıklayan bilim insanı, taburcu olduğu anlara ait fotoğrafları da yine sosyal medya hesabından yayımladı. Dağdeviren, paylaşımını "Yine mi güzeliz, yine mi çiçek. 6 aydır hazırlık yaptığımız önemli sunumumu yaptım, sevdiklerimi kucakladım. Şimdi bedenimi ve ruhumu nadasa alma vakti, çok şükür iyiyim, daha da iyi olacağım" ifadesiyle paylaştı.

Yaklaşık üç hafta sonra geçirdiği beyin kanamasının ardından "Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara" açıklamasını yaparak çok zor bir süreç yaşadığını anlatan Canan Dağdeviren, hızlıca toparlanma konusunda en büyük motivasyonunun işine devam etmek olduğunu ve daha yapmak istediği çok şey olduğunu ifade etmişti.