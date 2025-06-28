Beyin Kanaması Geçiren Canan Dağdeviren Taburcu Oldu: İşte İlk Kareler...

MIT'de görev yapan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, yaklaşık üç hafta önce beyin kanaması geçip ölümün kıyısında döndü. Dağdeviren taburcu olduğunu açıklayarak duygularını paylaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Beyin Kanaması Geçiren Canan Dağdeviren Taburcu Oldu: İşte İlk Kareler...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan dünyaca ünlü Türk fizik mühendisi ve bilim insanı Canan Dağdeviren, yıllardır bilim dünyasına sağladığı katkılarla takdir toplarken, önemli buluşları dolayısıyla da pek çok ödüle layık görüldü. Türkiye'yi gururlandıran 40 yaşındaki bilim insanı, geçtiğimiz günlerde ise acı bir haberle gündeme geldi.

Dağdeviren, 9 Haziran'da beyin kanaması geçirdiğini, 12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını ve 964 ayrı ilaç kullandığını açıkladı. Hastanede tedavisine devam edildiğini söyleyen bilim insanı, hayatta kalmasının doktorları tarafından "mucizevi" şeklinde tanımlandığını da sözlerine ekledi. Artık yeni bir hayata başlayacağını söyleyen Dağdeviren'e sosyal medyadan pek çok destek yorumu geldi.

'ŞİMDİ NADAS VAKTİ'

Canan Dağdeviren, güzel haberi de yine sosyal medya hesabından paylaştı. Hastaneden taburcu olduğunu ve çok önemli bir sunum yaptığını açıklayan bilim insanı, taburcu olduğu anlara ait fotoğrafları da yine sosyal medya hesabından yayımladı. Dağdeviren, paylaşımını "Yine mi güzeliz, yine mi çiçek. 6 aydır hazırlık yaptığımız önemli sunumumu yaptım, sevdiklerimi kucakladım. Şimdi bedenimi ve ruhumu nadasa alma vakti, çok şükür iyiyim, daha da iyi olacağım" ifadesiyle paylaştı.

Beyin Kanaması Geçiren Canan Dağdeviren Taburcu Oldu: İşte İlk Kareler... - Resim : 1

Yaklaşık üç hafta sonra geçirdiği beyin kanamasının ardından "Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara" açıklamasını yaparak çok zor bir süreç yaşadığını anlatan Canan Dağdeviren, hızlıca toparlanma konusunda en büyük motivasyonunun işine devam etmek olduğunu ve daha yapmak istediği çok şey olduğunu ifade etmişti.

Beyin Kanaması Geçiren Dünyaca Ünlü Bilim İnsanından Yeni MesajBeyin Kanaması Geçiren Dünyaca Ünlü Bilim İnsanından Yeni MesajGündem
Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Beyin Kanaması GeçirdiTürk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Beyin Kanaması GeçirdiGüncel
Etiketler
Bilim Beyin kanaması
Son Güncelleme:
28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor 28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor
Pencereden Aşağı 'Düşen' Emel'in Eşi Serbest Bırakıldı, Ailesi İsyan Etti'... 'İntihar Değil Cinayet' Pencereden Aşağı 'Düşen' Emel'in Eşi Serbest Bırakıldı, Ailesi İsyan Etti' 'İntihar Değil Cinayet'
Kahramanmaraş'taki Orman Yangını İki Gündür Sürüyor Kahramanmaraş'taki Orman Yangını İkinci Gününde
Kolesterolü Söküp Atıyor, Vücudu Baştan Ayağa Yeniliyor! Faydası Saymakla Bitmiyor Kolesterolü Söküp Atıyor, Vücudu Baştan Ayağa Yeniliyor! Faydası Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar
ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti
Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor
Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor