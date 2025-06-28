Kahramanmaraş'taki Orman Yangını İki Gündür Sürüyor

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Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin başının belası haline gelen orman yangınları da yeniden kendisini göstermeye başladı. Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları da ikinci gününe girdi.

Dün sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide meydana gelen ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sevk edildi.

10 araç, 3 helikopter ve yaklaşık 100 personel ile gün boyu havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Sarp arazi ve yolu bulunmayan alanda iş makineleri yol açıp yangına ulaşmaya çalıştı.

Yoğunlukla makilik alanda devam eden yangına müdahale ikinci gününde de sürerken, ekiplerin aralıksız çalışmasının devam ettiği, havadan müdahalenin kesilmeden sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA