Kahramanmaraş'taki Orman Yangını İki Gündür Sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangını ikinci gününe girdi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin başının belası haline gelen orman yangınları da yeniden kendisini göstermeye başladı. Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları da ikinci gününe girdi.

Kahramanmaraş'taki Orman Yangını İki Gündür Sürüyor - Resim : 1

Dün sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide meydana gelen ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sevk edildi.

10 araç, 3 helikopter ve yaklaşık 100 personel ile gün boyu havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Sarp arazi ve yolu bulunmayan alanda iş makineleri yol açıp yangına ulaşmaya çalıştı.

Yoğunlukla makilik alanda devam eden yangına müdahale ikinci gününde de sürerken, ekiplerin aralıksız çalışmasının devam ettiği, havadan müdahalenin kesilmeden sürdürüldüğü öğrenildi.

Türkiye'nin Ciğerleri Küle Döndü! Bakan Yumaklı Açıkladı: Sadece Bir Günde 67 Orman YangınıTürkiye'nin Ciğerleri Küle Döndü! Bakan Yumaklı Açıkladı: Sadece Bir Günde 67 Orman YangınıGüncel
Yangın Riskine Karşı Kritik Uyarı: Yasal İşlem UygulanacakYangın Riskine Karşı Kritik Uyarı: Yasal İşlem UygulanacakGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kahramanmaraş orman
Son Güncelleme:
Üniversite Yolunda Vize Duvarı: Randevu Bile Alamıyorlar! Mağdur Sayısı 50 Bini Aştı Üniversite Yolunda Vize Duvarı: Randevu Bile Alamıyorlar! Mağdur Sayısı 50 Bini Aştı
Pencereden Aşağı 'Düşen' Emel'in Eşi Serbest Bırakıldı, Ailesi İsyan Etti'... 'İntihar Değil Cinayet' Pencereden Aşağı 'Düşen' Emel'in Eşi Serbest Bırakıldı, Ailesi İsyan Etti' 'İntihar Değil Cinayet'
Sporcular ve En Sağlıklı Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Sporcular ve En Sağlıklı Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar
ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti
Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor Altın Almanın 'En Ucuz Saati' Belli Oldu: Fiyatlar O Saatte Resmen Sıfırdan Başlıyor
Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor