Erzurum'da Korkutan Görüntüler! Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından şiddetli sağanak Erzurum'u vurdu. İki gündür etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu, ortaya korkutan görüntüler çıktı.

Son Güncelleme:
><

Erzurum, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından şiddetli yağışlara teslim oldu. İki gündür etkili olan sağanak nedeniyle, Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolu zaman zaman ulaşıma kapandı. Oltu-Olur yolunda da aşırı yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi.

Erzurum'da Korkutan Görüntüler! Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi - Resim : 1

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak BekleniyorMeteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak BekleniyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Sağanak yağış
Son Güncelleme:
NOW TV'den Beklenmedik Transfer - 2 Yeni İsim Ekranda Olacak NOW TV'den Beklenmedik Transfer - 2 Yeni İsim Ekranda Olacak
İstanbullulara Kritik Uyarı: Evden Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Önümüzdeki 4 Güne Dikkat! Evden Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Önümüzdeki 4 Güne Dikkat!
Yılın İlk 5 Ayında 17 Bin Şirket Kepenk İndirdi Yılın İlk 5 Ayında 17 Bin Şirket Kepenk İndirdi
Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu... Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu...
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası
Ahmet Davutoğlu'ndan Çok Konuşulacak Darbe Çıkışı 'Eğer Bana Karşı Yapılmamış Olsaydı...'
ÖTV İndirimi Teklifi Meclis'te! Marka ve Modeller Belli Oldu Marka ve Modeller Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki En Güçlü İki Rakam! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Aydın Cehennemi Yaşıyor! Alevler 4 Gündür Söndürülemedi... Havadan Kül Yağmaya Başladı Aydın Cehennemi Yaşıyor!