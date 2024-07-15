Erzurum'da Korkutan Görüntüler! Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi

Erzurum, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından şiddetli yağışlara teslim oldu. İki gündür etkili olan sağanak nedeniyle, Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolu zaman zaman ulaşıma kapandı. Oltu-Olur yolunda da aşırı yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi.

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı.

Kaynak: İHA