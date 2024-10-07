Erzurum'da Feci Kazada 4 Kişi Yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandığı bildirildi.

Erzurum'da Feci Kazada 4 Kişi Yaralandı

Hüseyin Y'nin (28) kullandığı 31 PU 430 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu Mahallesi mevkisinde, Rahim B. (23) idaresindeki 25 DT 160 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobile, arkadan gelen Abdurrahim T'nin (60) kullandığı 25 AV 415 plakalı başka bir otomobil çarptı.

Kazada sürücüler Hüseyin Y. ve Abdurrahim T. ile araçlardaki Elanur T. ve Yusuf G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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