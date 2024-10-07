Hakkari'de Valinin Konvoyunda Kaza: Yaralılar Var

Hakkari Valisi Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Vali Çelik, yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Hakkari'de merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyü yakınlarında Van yolunda öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Yüksekova'daki bir programdan dönen Vali Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, Vali Çelik konvoyu durdurup, olaya müdahalede bulundu. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Çelik, yaralılara gerekli müdahalenin yapıldığını, durumlarının iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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