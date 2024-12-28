Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 27 kişinin yaralandığı belirlendi.

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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili "Kazada 27 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır, diğerlerinin ise genel olarak sağlık durumları iyi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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