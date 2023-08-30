Ersan Şen'den "alkol genelgesi" yorumu: Asıl gündemin kapatılmasına izin verme, akıllı ol!

Avukat Ersan Şen, İstanbul Valiliği tarafından açık alanda alkol tüketimini yasaklayan genelgeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda bu tür kısıtlamaların genelgeyle getirilemeyeceğini yalnızca Anayasa'nın 13'üncü maddesi çerçevesindeki kanunlarla mümkün olacağını söyledi.

Yerel seçim zamanı bu tür bir yasağın gündeme getirildiğine dikkat çeken Şen, "Seküler kesim böyle tuzağa düşüyor, böylelikle bu konu üzerinden başlıyor tartışma ve propaganda; İstanbul’u ayyaşlara mı teslim edeceksiniz, yoksa kıblesi belli olanlara mı? Böylece; kira ücreti, okul taşıma ücreti, bir litre süt fiyatı, 1 kg kıyma fiyatı, göçmen, yabancı istilası gibi konular unutulup, “ondan mısın bizden misin” seçimine zorlanıyor halk, bu arada Eminönü’nde röportajlar yapılır halk ikiye bölünür, böyle devam eder" dedi.

Şen'in açıklaması şöyle:

"İçki veya alkol yasağı; bu konu yeni değil, esasen malumun ilanı, gençlerin ve kamu sağlığının korunması amacıyla Anayasa m.13, 56 ve 58’e uygun olarak kanunla alkollü içecek satışına ve kullanılmasına sınırlama getirilebilir. Örneğin; 18 yaşını doldurmayanlara alkollü içecek satışı yasaktır, fakat kamu güvenliği ve asayişinin korunması gerekçesiyle alkollü içeceklere satış ve tüketilme yerleri ile ilgili sınırlama getirilmesi, Anayasa ve yasa dayanağından yoksundur. 2013 yılından bu tarafa tartışılan alkol ve içki yasağı hakkında işin hukuki yönü kısaca budur. Bu tür kısıtlamalar; ancak Anayasa m.13 çerçevesinde Anayasa ve kanunlarla mümkün olup, yönetmelikle ve hele genelge ile getirilemez. Önümüz belediye seçimlerinde bu konu tekrar gündeme geldi? Ne oluyor hemen tartışma başlıyor İran mı oluyoruz, Şeriat mı geliyor? Seküler kesim böyle tuzağa düşüyor, böylelikle bu konu üzerinden başlıyor tartışma ve propaganda; İstanbul’u ayyaşlara mı teslim edeceksiniz, yoksa kıblesi belli olanlara mı? Böylece; kira ücreti, okul taşıma ücreti, bir litre süt fiyatı, 1 kg kıyma fiyatı, göçmen, yabancı istilası gibi konular unutulup, “ondan mısın bizden misin” seçimine zorlanıyor halk, bu arada Eminönü’nde röportajlar yapılır halk ikiye bölünür, böyle devam eder. Laik olduğunu söyleyen arkadaşlar biraz akıllı davranın, her seçim aynısı, böl, parçala kutuplaştır. Devlet içkiden milyarlar tahsil ediyor, yasaklar mı? Yazar üstüne “sağlığa zararlıdır” aynen devam. Devlet memurunun maaşı, emeklinin maaşı nereden ödeniyor? Niye provoke oluyorsun? İçmek mi istiyorsun al içkini iç (burada içmeyi tavsiye etmiyorum, içki ve sigara sağlığa zararlıdır), araç kullanmiyorsun ki polis sana alkol testi yapsın sahilde, uzatma masada meze yapıp polemik yapmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürme! Muhalefetten de bir cevap bekleme, her verilen cevap +1 yazıyor iktidara. Genç kardeşim; süt kaç lira, kıyma, peynir kaç lira, yurt var mı, ev kiraları ne kadar, domates kaç lira? Esenyurt'ta, Eminönü’nde, Küçükpazar’da Türkçe konuşan kaç kişi? Bu konular önemli. Ödenen faizlerden bahset, faizin yasaklanmasını savun. Niye Merkez Bankası Başkanımız veya Hazine ve Maliye Bakanımız günah olan, İslam’da caiz olmayan faizi dillerinden düşürmüyor, onu sor. Gündemi sen belirle. Hemen atlama, asıl gündeminin kapatılmasına, gözardı edilmesine izin verme, akıllı ol, sakin ol yeter, gündem sende!"