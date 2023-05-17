TBB Başkanı Sağkan'ın Erbaş'a hakaretten yargılandığı davada karar

TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.

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TBB Başkanı Sağkan'ın Erbaş'a hakaretten yargılandığı davada karar

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘cinsel yönelim’ ile ilgili hutbesine karşı yaptıkları açıklama nedeniyle yargılandıkları davada beraat etti.

NE OLMUŞTU

Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara’daki Hacı Bayram Camii'nde verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklaması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladıktan sonra, avukatların yargılama usulüne göre iddianame hazırlayarak Ankara Batı 3. Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme, iddianameyi kabul etmiş ve Ankara Barosu’nun eski Yönetim Kurulu üyesi hakkında ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı. 11 avukat hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

Kaynak: ANKA

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