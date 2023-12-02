Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay bir kez daha genel başkanlığa seçildi.

Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da Büyük Anadolu Termal Otel’de gerçekleştirildi.

30 Kasım'da başlayan genel kurul, bugün yapılan başkalık seçiyle sona erdi. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdiği genel kurulda, 398 delege oy kullandı. Oyların, 396’sı geçerli, 2’si de geçersiz sayıldı.

Genel Başkan Ergün Atalay yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

- Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak (Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu)

- Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (Mali İşlerden Sorumlu)

- Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat (Eğitim İşlerinden Sorumlu)

- Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu)

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