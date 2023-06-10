Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu

28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu. Buna göre Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

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Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu

14 Mayıs seçimlerinde adayların salt çoğunluğa ulaşamaması sonucu gerçekleşen 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18 oyla galip ayrıldı.

YUR DIŞI ROTASI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini eden Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladı. Öte yandan Erdoğan'ın ziyaret edeceği ilk ülkeler de belli oldu.

İLK ZİYARETLER KKTC VE AZERBAYCAN'A

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran'da KKTC'de; 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

GÜNDEM 'ADADA ÇÖZÜM' OLACAK

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek. Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek Recep Tayyip Erdoğan, daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.


KAFKASLAR'DA BARIŞ VE İSTİKRAR MESAJI VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek, bu ziyarette de iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.

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