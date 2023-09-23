Erdoğan'ın acı günü: Kuzeni Mehmet Mutlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Mehmet Mutlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısının oğlu 64 yaşında kalp krizi geçirerek Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kalp damarlarına stent takılan Mehmet Mutlu dün taburcu edildikten sonra evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Bu kez Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da düzenlenecek olan cenaze törenine Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.