Erdoğan'ın acı günü: Kuzeni Mehmet Mutlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın acı günü: Kuzeni Mehmet Mutlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Mehmet Mutlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısının oğlu 64 yaşında kalp krizi geçirerek Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kalp damarlarına stent takılan Mehmet Mutlu dün taburcu edildikten sonra evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Bu kez Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da düzenlenecek olan cenaze törenine Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Elon Musk Türkçe bilen personel arıyor! Dudak uçuklatan maaş Elon Musk Türkçe bilen personel arıyor! Dudak uçuklatan maaş
Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor
Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç
Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun duyurdu: Erken emekli olabilirler! SGK Uzmanı duyurdu: Erken emekli olabilirler!
Kiracılar dikkat: Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun! Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun!
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler
Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat! Meteoroloji uyardı!
Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi