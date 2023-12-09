Erdoğan'dan sokak köpeklerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündeme gelen sokak köpeklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Mutlaka çözüme kavuşturacağız" dedi.

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Erdoğan'dan sokak köpeklerine ilişkin açıklama

Dün Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın yoğun bakım bölümünde tedavisine devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı… Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün yaşanan köpek saldırısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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