Erdoğan'dan Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde Filistin Mesajı: Gazze'yi Gaziantep'ten Kim Kopartabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal'in mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz?" diyen Erdoğan, "Her kim ki 'Bize ne Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten' diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Gazi niçin Bingazi'deydi? Bingazi'ye niye gitmişti? İşte hepsi bu vatan aşkıyla devam eden bir ruhun adımıydı. Gazi Mustafa Kemal'in ayak izinin olduğu topraklara bakmak bile mücadelemizi anlamak için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'NÜN AÇTIĞI TAHRİBATI TELAFİ ETTİK'

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum.

Büyük zaferle milletimizin bağımsızlık iradesi tescil edilmiştir. Bu zafer milletimizle birlikte onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun bayramıdır.

Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz. Toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan teğmenlerimizi tebrik ediyor tek tek alınlarından öpüyorum. Mezunlarımızı yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da tebrik ediyorum.

15 Temmuz'dan sonra yeniden yapılandırdığımızı okullarımızın başarı grafiği sürekli yükseliyor. Bu dönemde 9 bin 909 kardeşimiz Kara Harp Okulundan mezun oldu. 15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek felaketi en az hasarla atlattık. Tahribatı kısa sürede telafi ettik. Personel, eğitim, imkan ve yetenekler bakımından eksikleri giderdik.

'ONLARI RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Hayata geçirdiğimizi reformlarla ordumuza yük olan sıkıntılı durumlara son verdik. Yeni eğitim öğretim sistemi ile milli iradeye bağlı, sadece milletine hizmet eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip olduk.

Bu adımların bırakın zayıflatmayı odumuzun üçüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Suriye'den Libya'ya ordumuz görevini alnının akı ile yerine getiriyor. Başarı grafiği ile eski Türkiye artıklarının hazımsızlığı da artmakta. Buna imkan vermeyeceğiz. Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

'TÜRKİYE BİR KÖPRÜDÜR'

Türkiye, coğrafya olarak bir köprü, kültürel anlamda bir merkez, ekonomik açıdan bir geçiş bölgesidir. Böyle bir coğrafyada başı dik ve bağımsız bir şekilde yaşamak her baba yiğidin harcı değildir. En basit bir zafiyet göstergesi bile milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakabilir.

Eğer bu teröristleri gömdüysek aynı kararlılıkla gömmeye devam edeceğiz. Anadolu’yu vatan yapmak kadar ebedi vatanımız olarak muhafaza etmek de zordur. Burası zayıflığı, tembelliği kaldırmaz. Bölgemizdeki hadiselere kulaklarımızı tıkarsak, kendimizi kandırmış oluruz. Adriyatik’ten Asya bozkırlarına nerede bir soydaşımız varsa meselemiz, bizim meselesidir.

'GAZZEYİ GAZİANTEP'TEN KİM KOPARTABİLİR?'

Kudüs’e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz? Gazi Mustafa Kemal’in düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz? Filistinli kardeşlerimizin feryatlarına kulaklarımızı nasıl tıkarız? İstanbul'la Kudüs'ü kim ayırabilir? Gazze'yi Gaziantep'ten kim kopartabilir?

Her kim ki 'Bize ne Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten' diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Gazi niçin Bingazi'deydi? Bingazi'ye niye gitmişti? İşte hepsi bu vatan aşkıyla devam eden bir ruhun adımıydı. Gazi Mustafa Kemal'in ayak izinin olduğu topraklara bakmak bile mücadelemizi anlamak için yeterlidir. Kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak devletimize sadakatle hizmet ederken sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğine inanıyorum."

Kaynak: Ajanslar