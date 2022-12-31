Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma: Şaban Dişli merkeze çekildi!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Mehmet Yılmaz, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Songül Ozan, Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.

ŞABAN DİŞLİ DE MERKEZE ÇEKİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Mehmet Dişli’nin kardeşi Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli de merkeze çekildi.

KİMLER ATANDI

Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça, Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine Mete Yağlı, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.

Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal, Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.

RECEP ÇEVİK, SAYIŞTAY SAVCILIĞINA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.