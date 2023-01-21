Erdoğan imzaladı: Roman yurttaşlara yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile İlgili 2023/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgede, "Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve yardım gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda önemli politikalar hayata geçirilmektedir" denildi.

8 Nisan'ın "Romanlar Günü" ilan edildiği hatırlatılan genelgede "Bu kapsamda Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) yayımlanmış, 2021/7 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan gününün ülke genelinde 'Romanlar Günü' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

2023-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesinin hazırlandığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanacağı aktarılan genelge şöyle devam etti:

"Anılan Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam etmesini temin etmek üzere hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2023) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.

Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca, yerelde valilikler himayesinde ilgili birimlerce azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır."



Erdoğan, bu akşam Romanlarla bir araya geldiği etkinliğin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda genelgenin imzalandığını belirtmiş ve "Bu akşam Roman vatandaşlarımıza müjdelerimiz vardı... Türkiye Yüzyılı’na yürürken inşallah çok daha fazlasını Roman kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" demişti.