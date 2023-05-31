Erdoğan için tezahürat yapan çocuğa çıkıştığı öne sürülmüştü: Gözaltına alınan fırıncı tutuklandı

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir fırında çalışan K.Y., AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yapan bir çocuğa kızmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde K.Y. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Dün gözaltına alınan şüpheli K.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada savcılığa ifade veren fırıncı, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, fırın çalışanı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

BIÇAKLA TEHDİT İDDİASI

K.Y., ‘silahla tehdit’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y.’nin, kızdığı çocuğun dükkanına gelen yakınlarını ‘bıçakla tehdit ettiği’ iddia edilmişti.

FIRIN MÜHÜRLENMİŞ, K.Y. İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Olayın yaşandığı fırın, dün Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenmiş, yaşanan olayla ilgili konuşan işletme sahibi Yücel Demir ise “Kişisel olarak hata yapan bizi ve şirketimizi kamu önünde menfi bir şekilde yansıtan olaydan dolayı arkadaşımızın iş akdini sona erdirdik. Kendisiyle ilgili gerekli yerlere şikayetimiz de olacak” demişti.