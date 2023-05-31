AKP'li damadın ortağına milyonluk kıyak! Belediye ihaleleriyle ihya olmuşlar

AKP’li eski milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’ın eski ortağı Adnan Kılıç, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden 9 milyon 767 bin TL’lik organizasyon ihalesi aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’da AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, “24’üncü Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Organizasyonu” adıyla ihale düzenledi.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, 1 hafta sürecek organizasyon için 9 milyon 767 bin TL’lik teklifte bulunan Zen Reklam Organizasyon ile belediye arasında 30 Mayıs’ta sözleşme imzalandı.

FESTİVAL AYNI AMA MALİYETİ 36 KAT ARTTI!

Geçen yıl düzenlenen aynı festivalin de ihalesini alan Zen Reklam, bu festival kapsamında belediyeden 3 milyon 748 bin TL ödeme alırken, 2021 yılında düzenlenen festival kapsamında bu tutar 269 bin 580 TL ile sınırlı kalmıştı.

Zen Reklam’ın sahibi olan Adnan Kılıç, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kayıtlara göre aynı zamanda şu anki sahibi AKP eski milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan olan A Z Reklam’ın da kurucu ortaklarından. Kılıç, 2021 yılında A Z Reklam’daki hisselerinin tamamını Bolcan’a devretmişti.

BELEDİYE ORGANİZAYONLARIYLA 'YOLLARINI BULDULAR

A Z Reklam, Fatih Belediyesi başta olmak üzere, Zeytinburnu Belediyesi, Kağıthane Belediyesi ve Beykoz Belediyesi’nden aldığı organizasyon ihaleleriyle kasasını milyonlarla doldurmuştu. Toplamda 114 organizasyon ihalesi alan şirket bu ihaleler kapsamında 170 milyon 874 bin TL’lik sözleşmeye imza atmıştı.

Zen Reklam ise 44 ayrı ihale ile bugüne kadar 27 milyon TL’lik sözleşmeye imza attı.

Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Organizasyonu ihalelerini geçtiğimiz son 3 yılda Zen Reklam alırken, daha önceki yıllarda ise yine o dönem Adnan Kılıç’ın da ortak olduğu A Z Reklam kazanmıştı.