Erdek'te Trafik Kazası; 5 Yaralı

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Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde seyir halinde olan Sinan D. idaresindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Esat H. yönetimindeki 34 KGH 522 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, her iki sürücü ile 34 DOJ 679 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan iki araçta da ağır maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Trafik ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA