İsias Otel Davasında Temyiz Başvurusuna Ailelerden Tepki

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Adıyaman'daki Grand İsias Oteli'nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında yakınlarını kaybedenler, "Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin" çağrısında bulundu.

Mahkeme heyeti, otel sahibi Ahmet Bozkurt’a ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı'ya 7 yıl 4 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanıklara ‘iyi hal indirimi’ de uygulandı. Sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt ise beraat etti. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanıklara verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Sanıklardan 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan fenni mesul Hasan Aslan'ın tutuklanması da kararlaştırıldı ancak aradan geçen zamana rağmen Aslan yakalanamadı. Buna karşın firari Aslan'ın, avukatı aracılığıyla temyiz başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

‘HANGİ VİCDANA SIĞAR?’

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı olan Ruşen Yücesoylu Karakaya, şu değerlendirmede bulundu: “Adalet gecikemez, geciktirilemez. Hasan Aslan hakkında verilen ceza, bizim için sadece bir başlangıçtı. Ancak bu karara rağmen kendisinin hala özgürce dolaşabiliyor olması vicdanlarımızı bir kez daha kanatmıştır. Bu durum sadece adalet duygumuzu değil, inancımızı da sarsıyor. 72 canın katledilmesine sebep olan bir kişinin, ceza aldıktan sonra bile cezaevinde olmaması hangi hukuk sistemine, hangi vicdana sığar?”

'TEMYİZ BAŞVURUSU AKIL TUTULMASIDIR'

Temyiz başvurusunu eleştiren Karakaya “Hasan Aslan'ın avukatının ve eşinin yaptığı temyiz başvurusu tam bir akıl tutulmasıdır. Ortada onlarca teknik rapor, delil, yüzlerce acılı kalp varken yapılan bu başvuru, sadece zaman kazanmak ve adaletin önüne set çekmekten başka bir amaç taşımamaktadır. Bu kadar canı yok eden bir zihniyetin, hâlâ cezadan kurtulmak için çırpınması, ne denli vicdan yoksunu olduklarını bir kez daha göstermektedir” dedi.

Kaynak: ANKA