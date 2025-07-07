Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunun ilkinde, uygulama noktasında durdurulan M.G. (23) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1130 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İkinci olayda ise A.G. isimli şahsın yapılan kontrollerinde, yaklaşık 700 gram bonzai üretilebilecek 7,08 gram bonzai hammaddesi (A-M) bulundu. A.G. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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