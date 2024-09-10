EPDK'dan 14 Şirkete Yeni Lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 14 şirkete dağıtım, üretim, ihrakiye teslimi ve madeni yağ lisansı verdi.

EPDK'dan 14 Şirkete Yeni Lisans

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen şirketlere 8 üretim lisansı ve 2 tedarik lisansı verildi.

Ayrıca, söz konusu piyasada 9 şirketin üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Kaynak: AA

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