Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Ne Kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 742 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 594 liradan satılıyor.

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Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Ne Kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 10 Eylül 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…

  • Gram altın satış fiyatı: 2.742,11 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 4.594,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 9.179,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 18.208,51 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.303,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 45.660,92 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 2.502,54 dolar
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