Enver Paşa’nın ıslak imzalı belgesi Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı

Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan Yüzbaşı Mehmet Fazıl Çerkeş’in şehit haberinin ailesine bildirildiği, Enver Paşa’nın ıslak imzasının yer aldığı belge Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı. Belge, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.

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Enver Paşa’nın ıslak imzalı belgesi Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 4 yıl önce askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için ’Sahip Çıkalım’ kampanyası başlattı. 108 yıl önceki Çanakkale Savaşları sırasında ’Çanakkale Geçilmez’ destanını yazan Mehmetçik’in savaş malzemeleri, kampanya çerçevesinde bağışlanıyor.

ENVER PAŞA'NIN İMZALADIĞI BELGE TESLİM EDİLDİ

Çanakkale Savaşları esnasında, 1881 doğumlu olup 23’üncü Alay 1’inci Tabur 2’inci Bölükte görev alan Yüzbaşı Mehmet Fazıl Çerkeş muharebe alanında şehit düştü. Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit olduğunun haberi ise ailesine Enver Paşa tarafından ıslak imzalı bir belge ile bildirildi. Bugüne kadar saklanmış ve orijinalliğini korumuş Çerkeş'in şehit haberinin belgesi 108 yıl sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı. Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunları Mehmet Fazıl Erüreten ve İlksen Turhanoğlu, Enver Paşa imzalı belgeyi Alan Başkanlığına teslim etti.

Enver Paşa’nın ıslak imzalı belgesi Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı - Resim : 1

Böylesine önemli, hatırası olan ve manevi değeri yüksek bu belgeyi teslim eden Şehit Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunlarına teşekkür eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bu topraklarda bağımsızlığımız için mücadele edip şehit düşen yüzbaşımızın ailesine şehit olduğunun haberi Enver Paşa tarafından yazılan ve imzalanan belge ile verilmiştir ve bu belge 108 yıl sonra artık yüzbaşımızın şehit düştüğü bu topraklarda sergilenecek. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak her zaman ‘sahip çıkalım’ diyoruz. Bunlar önemli eserler. Buraya gelen her eseri artık Tarihi Alana gelen bütün ziyaretçiler görebilecek" dedi.

Enver Paşa’nın ıslak imzalı belgesi Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı - Resim : 2

Bağışlanan belgede; “Alay 23. Tb 1. Bl. 2 Mahdumunuz Yüzbaşı Fazıl Efendi Çerkeş, 28 Temmuz 331 Tarihinde Meydan Muharebesinde Bir Osmanlı Askerine Yakışan Kahramanlık ve Fedekarlıkla Şehit Oldu. Dini Celili İslamın ve Mukaddes Vatanın Müdafaası Uğrunda Hayatını Feda Edenlerin Arkalarında Bıraktıklarına Düşen Vazife, Yeis ve Futur Değil Fahrir ve Sürurdur. Bütün Arkadaşları Gibi Merhumun da Kıymetli Hatırası, Yalnız Sizin Değil Daha Büyük Ailesi Olan Ordunun Kalbinde Ebediyen Saklı Kalacağına ve İntikamın Düşmanlarımızdan Alınacağına Emin ve Bununla Müteselli Olunuz. Muhterem Şehidin Bütün Yakınları ve Sevenleri İçin, Allahtan Ecir ve Sabır Tazarru Ederek Beyanı Hürmet Eylerim. Başkumandan Vekili Enver" ifadeleri yer alıyor.

Bağışlanan belge Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.

ENVER PAŞA KİMDİR?

Enver Paşa (Doğum adı: İsmail Enver, 22 Kasım 1881 – 4 Ağustos 1922)

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan Osmanlı askeri ve siyasetçisi. 3. Ordu ve Kafkas İslam Ordusu komutanlığı yapmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli önderleri arasında bulunmuş, 1913'te Bâb-ı Âli Baskını adı verilen askeri darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış, 1914'te Almanya ile askeri ittifaka önayak olarak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesine öncülük etmiş, savaş yıllarında Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili sıfatıyla askeri politikayı yönetmiştir. I. Dünya Savaşı'nın yenilgi ile sonuçlanması üzerine, Almanya ve Rusya'da Türk halklarının bir araya getirilmesi amaçlı pek çok mücadelede bulunmuş, Sovyet hükûmetinin desteğini kaybettikten sonra Orta Asya'daki Türk halklarını ayaklandırmak amacıyla gittiği Türkistan'da Bolşeviklere karşı yaptığı bir çatışma sırasında ölmüştür.

Kaynak: İHA

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Enver Paşa Çanakkale Savaşları Çanakkale Şehit
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