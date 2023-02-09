Enkazdan çıkarılan Mert Çelik'ten haber alınamıyor

Kahramanmaraş meydana gelen yıkıcı depremde ailesiyle enkaz altında kalan Hava Harp Okulu öğrencisi Mert Çelik enkazdan çıkarıldı. Durumunun kritik olduğu bildirilen Mert Çelik'ten haber alınamıyor.

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Enkazdan çıkarılan Mert Çelik'ten haber alınamıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı depremin ardından Hayrullah Mahallesi'nde bulunan 33018 Sokak'taki Pırlanta Apartmanı'nda ailesiyle enkaz altında kalan Mert Çelik çıkarıldı.

Ağır darbe aldığı ve durumunun kritik olduğu bildirilen Mert'in nerede ve hangi hastanede olduğuna ulaşılamıyor. Yakınları Mert Çelik'ten bir haber almak için umutla bekliyor.

Mert Çelik'in kardeşi Melis Çelik, babası Erdoğan Çelik ve annesi Saadet Çelik'de hala Pırlanta Apartmanı enkazı altında kurtarılmayı bekliyor.

Enkazdan çıkarılan Mert Çelik'ten haber alınamıyor - Resim : 1

Mert'in en son üzerinde kırmızı sweat, boynunda asker künyesi veya uçak kolyesi olduğu bildirildi.

Kendisinden haber alan kişilerin, (0553 365 57 54), (0530 525 07 47), numaralarına ve en yakın güvenlik birimlerine haber vermeleri gerekiyor.

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