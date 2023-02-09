Barış Yarkadaş: İktidar aralarında benim de olduğum onlarca hesabı kapattırmaya çalışıyormuş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e (16:16) yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yurttaşlar, depremzedeler, yakınlarına ulaşmaya çalışanlar sosyal medya üzerinden haberleşmeye çalışırken, Twitter’a erişim de sorun yaşanmaya başlandı.

Saatler süren soruna Twitter kullanıcıları, siyasiler tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP’li Milletvekili Tuncay Özkan da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) giderek bilgi almak istedi ancak herhangi bir muhatap bulamadılar.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise "Twitter kesilen idari para cezasını ödemediği için bant daraltma uygulamasına gidilmesi kararı alınmış" dedi.

BTK İLE TWİTTER ARASINDA TOPLANTI

Twitter ve TikTok’a neden erişim kısıtlaması getirildiği merak edilirken, BTK ve Twitter’ın üst düzey yöneticileri arasında çok önemli bir toplantı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı yaptı.

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve "yalan paylaşımlara" karşı atılabilecek adımlar konusunda Twitter'ın uyarıldığı söylendi.

Twitter yetkilileri, dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla iş birliği içerisinde olma taahhüdü verdi.

"İKTİDAR ONLARCA HESABI KAPATTIRMAYA ÇALIŞIYORMUŞ"

Barış Yarkadaş ise, kendi sosyal medya hesabı dahil birçok kişiye ait hesabın kapatılması için görüşme yaptığını iddia etti. Yarkadaş'ın iddiasında listede Sözcü Gazetesi, İsmail Saymaz, Can Dündar, Sedat Peker, HDP, Onedio, Akşam gazetesi, Eren Keskin gibi isimler yer alıyor.